Vikram Gokhale Died: एक्टर विक्रम गोखले का निधन, 82 साल की उम्र में दुनिया को किया अलविदा

नई दिल्ली: Vikram Gokhale Passed Away: बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले (Vikram Gokhale) का निधन हो गया है. वह 82 साल के थे. पिछले कुछ समय से एक्टर की तबीयत खराब थीं और हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था. विक्रम की हालत काफी नाजुक बनी हुई थी. कुछ दिन पहले ही एक्टर को पुणे के दीनानाथ मंगेशकर के आईसीयू में भर्ती कराया गया था. परिवार की तरफ से फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है.

विक्रम के निधन की खबर से अब पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई है. आम लोगों के अलावा मशहूर हस्तियों ने दिग्गज अभिनेता को श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया है. इसी बीच विक्रम गोखले के साथ फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' में काम करने वाले अजय देवगन ने भी दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि देते हुए एक ट्वीट किया है. उन्होंने विक्रम की एक फोटो भी शेयर की है.

Vikram Gokhale Sir brought a lot of gravitas to the roles he essayed. He always stood tall. I had the good fortune of sharing screen time with him. His passing away is very sad. I pray his soul finds eternal peace. RIP Vikram Sir.

Condolences to his family Shanti pic.twitter.com/8oAWP2zBjm

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) November 23, 2022