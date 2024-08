विनेश फोगाट के रिटायरमेंट के ऐलान से टूटा फिल्मी हस्तियों का दिल, धर्मेंद्र बोले- 'इस खबर को सुनकर...'

नई दिल्ली: पेरिस ओलंपिक 2024 (Paris Olympic 2024) में पूरे देश को उम्मीद थी कि पहलवान विनेश फोगाट फिनाले मैच में कम से कम सिल्वर तो लेकर आएंगी ही. हालांकि, 7 अगस्त, बुधवार को फिनाले मैच से पहले ही वह डिस्क्वालीफाई कर दी गईं. ओवरवेट होने का कारण विनेश यह मैच नहीं खेल पाईं. इस खबर ने 140 करोड़ भारतीयों का दिल तोड़ दिया. वहीं, गुरुवारी की सुबह विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट का ऐलान कर सभी के होश उड़ा दिए. उनकी इस घोषणा से अब पूरा देश निराश हो गया है.

धर्मेंद्र ने लिखी ये बात

आम लोगों से लेकर मशहूर हस्तियों ने विनेश की रिटायरमेंट पर दुख जताया है. विनेश ने गुरुवार को ही अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि वह कुश्ती छोड़ रही हैं. ऐसे में अब बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले दिग्गज स्टार धर्मेंद्र ने भी विनेश की रिटायरमेंट को लेकर निराशा जाहिर की है.

उन्होंने लिखा, 'प्यारी बेटी विनेश, हम यह खबर जानकर बहुत दुखी हैं. इस मिट्टी की आप एक बहादुर और साहसी बेटी हो. हम आपसे प्यार करते हैं. आपके स्वास्थय और खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं. अपने परिवार और चाहने वालों के लिए खुश, स्वस्थ और मजबूत रहो.'

गुलशन देवैया ने की सिल्वर मेडल की मांग

धर्मेंद्र के अलावा एक्टर गुलशन देवैया ने विनेश फोगाट की एक फोटो शेयर करते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा है. उन्होंने यहां लिखा, 'भावनात्मक रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि अपील स्वीकार कर ली जाएगी और विनेश को रजत पदक से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह हर दूसरे एथलीट के साथ अन्याय है, जो पहले ही इन परिस्थितियों में अयोग्य घोषित कर लिए जाते हैं. मैं इसे स्वीकार करके आगे बढ़ने का फैसला करता हूं, लेकिन वास्तव में यह इस बारे में है ही नहीं कि मैं कैसा महसूस करता हूं.'

Emotionally I hope an appeal is accepted & Vinesh is awarded the Silver but I also feel it’s unfair on every other athlete who’s been disqualified earlier under the same circumstances. I’m deciding to accept it and move on but it’s not really about how I feel. This must be… pic.twitter.com/679wzTnxAX

