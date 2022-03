The Kashmir Files BO Collection Day 10: फिल्म ने तोड़े तमाम रिकॉर्ड, 10वें दिन के कलेक्शन ने उड़ाए होश

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek agnihotri) के निर्देशन में बनी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) का क्रेज दूसरे सप्ताह भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म 100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो चुकी है. वहीं, अब भी लगातार फिल्म के सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं. इतना ही नहीं, इन दिनों देश-विदेशों में 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) की ही चर्चा हो रही है.

'द कश्मीर फाइल्स' का जलवा कायम है

बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर दूसरे सप्ताह भी टिके रहना किसी भी फिल्म के लिए एक बड़ी बात है. यह बात तब और खास हो जाती है जब लगातार फिल्म नए रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए कमाई कर रही हो. अब 'द कश्मीर फाइल्स' का 10वें दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है, जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं.

'द कश्मीर फाइल्स' ने तोड़े कई रिकॉर्ड

पहले दिन 3.25 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म ने इसके बाद उम्मीद से ज्यादा का प्रदर्शन किया है. रविवार की छुट्टी का विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को खूब फायदा मिला है. द कश्मीर फाइल्स ने रिलीज के 10वें दिन 26.20 करोड़ का कलेक्शन किया है.

200 करोड़ के क्लब में शामिल होती दिख रही है फिल्म

सिर्फ 14 करोड़ रुपए की लागत में बनी ये फिल्म जल्द ही 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होती दिख रही है. 'बाहुबली 2' के बाद 'द कश्मीर फाइल्स' ही ऐसी फिल्म है जिसने रिलीज के दूसरे हफ्ते में 73 करोड़ का कलेक्शन किया है और यह अपने आप में रिकॉर्ड है. यहां देखिए 'द कश्मीर फाइल्स' का अब तक का कलेक्शन...

