The Kashmir files BO Collection Day 11: पहली बार कलेक्शन में आई गिरावट, अब तक कमाए इतने करोड़ रुपए

नई दिल्ली: अनुपम खेर (Anupam Kher) और मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) जैसे दिग्गजों सितारों की दमदार अदाकारी से सजी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. ये कहना गलत नहीं होगा कि विवेक अग्निहोत्री ने धमाकेदार रिकॉर्ड बनाया है. फिल्म का क्रेज दूसरे सप्ताह तक बरकरार है. 'द कश्मीर फाइल्स' बहुत जल्द ही 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो जाएगी. वहीं, अब भी लगातार फिल्म के सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं.

विवेक अग्निहोत्री ने बनाया नया रिकॉर्ड

बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर दूसरे सप्ताह भी टिके रहना किसी भी फिल्म के लिए एक बड़ी बात है. यह बात तब और खास हो जाती है जब लगातार फिल्म नए रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए कमाई कर रही हो. ऐसी ही कुछ चुनिंदा फिल्मों की लिस्ट में विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) शुमार हो गई है.

इस कारण क्लेकशन में आई गिरावट

अब तक फिल्म का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊंचा उठा, जो लगातार ऊपर जाता जा रहा है. हालांकि 11वें दिन ‘कश्मीर फाइल्स’ के कलेक्शन में पहली बार 50 फीसदी की गिरावट आई है.

अब फिल्म का 11वें दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है और मेकर्स थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं. रिलीज के बाद से पहली बार इस फिल्म के कलेक्शन में इसके बीते दिन के मुकाबले 50 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. इसकी एक बड़ी वजह फिल्म का ऑन लाइन लीक होना है.

सोमवार को किया इतना कारोबार

फिल्म ने सोमवार को 12.40 रुपय करोड़ का कारोबार किया है. कश्मीर फाइल्स ने अब तक 179.85 करोड़ का बिजनेस किया है. फिल्म का तूफान सोमवार यानी अपनी रिलीज के 11वें दिन आकर रुका है.

#TheKashmirFiles is SENSATIONAL... *Week 2* trending is THE HIGHEST in *post pandemic era*, OVERTAKES #Sooryavanshi, #83TheFilm and #Hollywood giant #SpiderMan BY A RECORD MARGIN... [Week 2] Fri 19.15 cr, Sat 24.80 cr, Sun 26.20 cr, Mon 12.40 cr. Total: ₹ 179.85 cr. #India biz. pic.twitter.com/acRcpbP7XA

taran adarsh (@taran_adarsh) March 22, 2022