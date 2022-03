The Kashmir Files BO Collection Day 17: फिल्म को मिला वीकेंड का फायदा, अब तक किया इतना कारोबार

नई दिल्ली: विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) ने तीसरे सप्ताह भी बॉक्स ऑफिर तहलका मचाया हुआ है. फिल्म के कारोबार ने सभी को हैरान कर दिया है. फिल्म की रिलीज को तीसरा सप्ताह शुरू हो गया है, लेकिन लगातार फिल्म कमाई कर रही है. शायद खुद मेकर्स ने भी कल्पना नहीं की होगी कि सिर्फ 14 करोड़ रुपये की लागत में बनी उनकी यह फिल्म इतनी जल्दी 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी.

'द कश्मीर फाइल्स' जबरदस्त बिजनेस कर रही है

'द कश्मीर फाइल्स' की रिलीज को 17 दिन पूरे हो चुके हैं. लेकिन अब भी फिल्म लगातार कारोबार कर रही है. विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म को देश-विदेशों में खूब पसंद किया जा रहा है. इसी बीच फिल्म का 17वें दिन का कलेक्शन समाने आ चुका है. विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को वीकेंड का खूब फायदा मिला है.

फिल्म ने अब तक किया इतना कारोबार

रविवार को फिल्म ने 8.75 करोड़ रुपए का कारोबार किया.

#TheKashmirFiles is UNSTOPPABLE on [third] Sun... Weekend 3 *day-wise growth* is an EYE-OPENER, despite a tough opponent [#RRR]... Now racing towards ₹ 250 cr... [Week 3] Fri 4.50 cr, Sat [updated] 7.60 cr, Sun 8.75 cr. Total: ₹ 228.18 cr. #India biz. pic.twitter.com/xkh9zJO4c5

taran adarsh (@taran_adarsh) March 28, 2022