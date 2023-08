विवेक रंजन अग्निहोत्री ने'द वैक्सीन वॉर' को लेकर फैंस को दिया चैलेंज, रिलीज डेट के लिए किया पब्लिक पोल

नई दिल्ली:Vivek Ranjan Agnihotri: फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स और ताशकंद फाइल्स जैसी दमदार फिल्मों के साथ न सिर्फ इंडस्ट्री में, बल्की आम लोगों के बीच भी खूब नाम कमाया हैं. अब विवेक अग्निहोत्री अपनी अपकमिंग फिल्म द वैक्सीन वॉर को लेकर सुर्खियों में है और जिसकी रिलीज डेट तय करने के लिए उन्होंने एक अनूठा तरीका अपनाया है.

पब्लिक पोल...

उन्होंने एक पब्लिक पोल के जरिए अपनी अपकमिंग फिल्म की रिलीज डेट तय करने में लोगों की सलाह मांगी हैं. इसकी शुरूआत करते हुए पल्लवी जोशी प्रोडक्शन ने फिल्म की रिलीज डेट के लिए दो दिलचस्प ऑप्शन पेश किए गए है. एक ऑप्शन बहुप्रतीक्षित फिल्म सालार की रिलीज डेट के साथ मेल खाता है, जबकि दूसरा हाई-स्टेक्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच के साथ मेल खाता है. विवेक के इस क्रिएटिव मूव ने प्रशंसकों के बीच उत्सुकता और बहस छेड़ दी है और अब वे उत्सुकता से इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि द वैक्सीन वॉर स्क्रीन्स पर कब रिलीज होगी.

कैप्शन में लिखा खास

सोशल मीडिया पर फिल्ममेकर ने पोस्ट शेयर किया और कैप्शन में लिखा, “आखिरकार, #TheVaccineWar #ATrueStory पूरी हो गई. यह भारत की पहली बायो-साइंस फिल्म है. अब सोच रहा हूं कि इसे कब रिलीज करूं?”

Finally, #TheVaccineWar #ATrueStory is complete. It’s India’s first bio-science film. Now wondering when to release? pic.twitter.com/r2SiqQrOkL

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) August 13, 2023