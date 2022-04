KGF 2 Box Office Collection Day 3: बॉक्स ऑफिस पर यश की फिल्म की सुनामी, तीसरे दिन किया इतना कारोबार

नई दिल्ली: साउथ सुपरस्टार यश यानी रॉकी भाई एक बार फिर से 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) के साथ दर्शकों के बीच हाजिर हो गए हैं. फिल्म के लेकर दुनियाभर में क्रेज देखने को मिल रहा है. इसे सभी भाषाओं में खूब पसंद किया जा रहा है. खासतौर पर हिन्दी बेल्ट में फिल्म ने रिलीज होते ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं. बता दें कि इसे हिन्दी, तमिल, तेलुग, कन्नड़ और मलयालम सहित कई भाषाओं में करीब 12,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है.

यश के तूफान के आगे फीकी पड़ी हर आंधी

प्रशांत नील (Prashant Neel) के निर्देशन में बनी फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. फिल्म को दुनिया में काफी सराहा जा रहा है. अब यश की फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है.

#KGF2 [#Hindi] is all set for a RECORD-SMASHING weekend... Day 3 is SUPER-SOLID - metros ROCKING, mass circuits STRONG... Day 4 [Sun] will be competing with Day 1 [Thu]... This one's a #BO MONSTER... Thu 53.95 cr, Fri 46.79 cr, Sat 42.90 cr. Total: ₹ 143.64 cr. #India biz. pic.twitter.com/Dy1XPOqtQn

taran adarsh (@taran_adarsh) April 17, 2022