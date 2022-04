'KGF 2' Box Office Collection Day 4: यश की फिल्म ने रचा इतिहास, अब बनाया ये नया रिकॉर्ड

नई दिल्ली: प्रशांत नील (Prashant Neel) के निर्देशन में बनी फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. फिल्म को दुनिया में काफी सराहा जा रहा है. साउथ सुपरस्टार यश यानी रॉकी भाई एक बार फिर से 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) के साथ दर्शकों के बीच हाजिर हो गए हैं और लोगों का दिल जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे.

यश की फिल्म ने रचा इतिहास

'केजीएफ चैप्टर 2' को लेकर दुनियाभर में क्रेज देखने को मिल रहा है. इसे सभी भाषाओं में खूब पसंद किया जा रहा है.

खासतौर पर हिन्दी बेल्ट में फिल्म ने रिलीज होते ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं. अब फिल्म का रविवार का कलेक्शन सामने आ चुका है. फिल्म ने रविवार को 50.35 करोड़ का कारोबार किया.

200 करोड़ के क्लब में शामिल होगी फिल्म

इसी के साथ 'केजीएफ चैप्टर 2' ने सिर्फ हिन्दी भाषा में ही 193.99 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है.

R#KGF2 CREATES HISTORY AGAIN... FASTEST TO ENTER ₹ 200 CR CLUB...

#KGFChapter2: Will cross ₹ 200 cr today [Mon, Day 5]

#Baahubali2: Day 6#KGF2 is REWRITING RECORD BOOKS... Thu 53.95 cr, Fri 46.79 cr, Sat 42.90 cr, Sun 50.35 cr. Total: ₹ 193.99 cr. #India biz. #Hindi. pic.twitter.com/ysKnW2zIuV

taran adarsh (@taran_adarsh) April 18, 2022