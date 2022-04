'KGF 2' Box Office Collection Day 5: यश की फिल्म ने तोड़ा 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड, कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली: साउथ सुपरस्टार यश (Yash) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) को लेकर दुनियाभर में क्रेज देखने को मिल रहा है. इसे सभी भाषाओं में खूब पसंद किया जा रहा है. खासतौर पर हिन्दी बेल्ट में फिल्म ने रिलीज होते ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं. 'केजीएफ चैप्टर 2' ने पांचवें दिन ही बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है.

'केजीएफ चैप्टर 2' ने तोड़े तमाम रिकॉर्ड

इसके साथ ही इसने फिल्म 'बाहुबली 2' हिंदी का सबसे तेज 200 करोड़ रुपये कमाने का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है. अब फिल्म का सोमवार का कलेक्शन सामने आ चुका है. फिल्म ने 18 अप्रैल को 25.57 करोड़ का कारोबार किया.

#KGF2 is UNSTOPPABLE... SUPERB HOLD on a working day [Mon]... Eyes ₹ 270 cr [+/-] in *extended Week 1*... Should cross #Dangal *lifetime biz*, if it maintains the pace... Thu 53.95 cr, Fri 46.79 cr, Sat 42.90 cr, Sun 50.35 cr, Mon 25.57 cr. Total: ₹ 219.56 cr. #India biz. pic.twitter.com/MFUVWTXTJB

taran adarsh (@taran_adarsh) April 19, 2022