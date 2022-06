Yoga Day 2022: शिल्पा शेट्टी से लेकर मलाइका ने खोले फिटनेस के राज, ऐसे दी योगा डे की बधाई

नई दिल्ली: आज 21 जून को 'इंटरनेशनल योग डे' (International Yoga Day) पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है. खुद को हेल्थी एंड फिट रखने के लिए टीवी से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक योग का सहारा लेते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे ही सितारों के बारे में बताएंगे, जो खुद को खूबसूरत रखने के लिए, परफेक्ट बॉडी पाने के लिए और एनर्जी से भरपूर रहने को लिए रोज योग करते हैं. बॉलीवुड के कई सितारे सोशल मीडिया पर अपनी योग करते हुए फोटो भी शेयर करते रहते हैं. आज भी उन्होंने अपनी फोटो शेयर कर योगा डे की सभी को बधाई दी है.

अनिल कपूर

बॉलीवुड के सुपरस्टार अनिल कपूर 65 की उम्र में भी यंग और एनर्जी से भरपूर हैं. आज भी वह यंग एक्टर्स को कड़ी टक्कर देते नजर आते हैं. उनकी एनर्जी के पीछे हेल्थी लाइफ स्टाइल है.

जिम के साथ-साथ अनिल कपूर नियमित तौर पर योगा करते हैं. इंटरनेशनल योग डे के मौके पर इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी फोटो शेयर कर फैंस को खास दिन की बधाई दी है.

मलाइका अरोड़ा

फिटनेट फ्रीक मलाइका अरोड़ा ने भी 'इंटरनेशनल योग डे' के मौके पर फैंस को हेल्थी लाइफ स्टाइल के मोटीवेट किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है,

जिसमें वह लोगों को योगा करने को लिए मोटिवेट करती दिखाई दे रहीं हैं.

शिल्पा शेट्टी

बॉलीवुड की टेलेंटेड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी फिटनेस को लेकर कितनी सतर्क हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है. वह अपने खुद के फिटनेस सेंटर चलाती हैं.

उन्होंने योगा पर कई वीडियोज भी रिलीज किए हुए हैं. इतना ही नहीं आज भी योगा डे के मौके पर उन्होंने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, और लोगों को योगा करने के लिए प्रेरित किया है.

करिश्मा कपूर

बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा करिश्मा कपूर ने भी 'इंटरनेशनल योगा डे' पर अपनी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है.

उन्होंने कैप्शन में लिखा है- ''yoga is Like Music. The Rhythm of the Body, The Melody of the Mind, The Harmony of the soul.

Happy International Yoga Day ''

रश्मि देसाई

टीवी की सुपरहिट एक्ट्रेस और संस्कारी बहु रश्मि देसाई ने भी सोशल मीडिया पर अपनी योग करते हुए फोटो शेयर की है.

जिसमें वह योग गुरु रामदेव बाबा के साथ योग करती नजर आ रही हैं.

