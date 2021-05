YRF के आदित्य चोपड़ा देंगे बॉलीवुड कर्मचारियों को 5 हजार सहित राशन, ऐसे करें आवेदन

नई दिल्ली: कोरोना वायरस की वजह से एक बार फिर सबसे ज्यादा मुश्किल में डेली वेज वर्कर्स आ गए है. ऐसे में देशभर के लोग मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर अब बॉलीवुड की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी यशराज फिल्म्स भी फिल्मों के लिए करने वाले मजदूरों की मदद के लिए आगे आ गई है.

शुरू हुई नई पहल

मुंबई में कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए उद्योग के श्रमिकों की मदद करने के प्रयास में, फिल्म निमार्ता आदित्य चोपड़ा ने 'यश चोपड़ा साथी' के नाम से पहल की शुरूआत की है. आदित्य के पिता, दिवंगत फिल्म निर्माता यश चोपड़ा के नाम पर की गई इस पहल का उद्देश्य फिल्म उद्योग के दैनिक वेतन भोगियों (डेली बेसिस पर पैसा कमाने वाले कर्मचारी) को सहायता प्रदान करना है.

श्रमिकों की मदद करना चाहता YRF

#AdityaChopra launches Yash Chopra Saathi Initiative to support thousands of daily wage earners of film industry who are in crisis due to loss of livelihood... Will transfer ₹ 5000 to women and senior citizens... Also give ration kits to workers [family of 4] for an entire month pic.twitter.com/aE8S0RzjGY

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 7, 2021