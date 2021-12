युजवेंद्र चहल की पत्नी ने दिखाया ग्लैमरस अवतार, झुकी निगाहों से किया मदहोश

नई दिल्ली: भारतीय टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की पत्नी धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं रह गई हैं. वह कभी अपने डांस तो कभी फोटोज की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. आज वह जिस मुकाम पर हैं, वहां फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं.

फिर सुर्खियों में आईं एक्ट्रेस

अब धनश्री अपने लेटेस्ट फोटोशूट के चलते सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका ट्रेडिशनल अवतार नजर आ रहा है. फोटोज में धनश्री देसी लुक में बोल्डनेस का तड़का लगाती नजर आ रही हैं. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि धनाश्री ने सिल्वर शिमर साड़ी पहनी हुई है, जिसमें वह बेहद ग्लैमरस लग रही हैं.

धनश्री की अदाओं ने किया मदहोश

पिंक ब्लाउज के साथ धनश्री ने ट्रेडिशनल लुक को पूरा किया है. लाइट मेकअप और लंबे सुनहरे बालों को खुला छोड़कर उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया है. फोटोज में उनकी किलर स्माइल और झुकी निगाहों ने लोगों को मदहोश कर दिया है. इन फोटोज ने फैंस का दिल जीत लिया है. फैंस के साथ-साथ तमाम यूजर्स फोटोज पर कमेंट कर अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. इस पोस्ट को अब तक लाखों लोग लाइक कर चुके हैं.

फैंस से रूबरू होती रहती हैं धनश्री

फोटोज शेयर करते हुए धनश्री ने कैप्शन में 'Just growing with the flow' लिखा है. बता दें कि, धनश्री अपने चाहने वालों के साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया साइट्स पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. वह आए दिन अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर फैंस को अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से रूबरू करवाती रहती हैं.

