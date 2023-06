ZHZB Box Office Collection Day 1: सारा अली खान और विक्की कौशल को मिली उम्मीद से बेहतर शुरुआत

नई दिल्ली: Zara Hatke Zara Bachke Box Office Collection Day 1: सारा अली खान (Sara Ali Khan) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'जरा हटके जरा बचके' (Zara Hatke Zara Bachke) लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है. लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को काफी अच्छे रिव्यू भी मिलने लगे है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद दर्शकों को इससे खास उम्मीदें नहीं लग रही थी, लेकिन अब पहले ही दिन फिल्म ने उम्मीद से काफी बेहतर कमाई कर ली है. हालांकि, शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर है.

Zara Hatke Zara Bachke ने की बोलती बंद

यह पहला मौका है जब सारा अली खान और विक्की कौशल किसी फिल्म में साथ नजर आए थे. दर्शकों के लिए इस फ्रेश जोड़ी को देखने का अनुभव भी शानदार रहा. अब फिल्म समीक्षक और बिजनेज विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के पहले दिन के कारोबार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उम्मीद की जा रही थी 'जरा हटके जरा बचके' पहले दिन सिर्फ 2 करोड़ रुपये ही कमा पाएगी, लेकिन इसने अब सबकी बोलती बंद कर दी.

फिल्म को फिल्म एक पर एक फ्री का फायदा

तरण आदर्श ने अपने ट्वीट में लिखा, 'जरा हटके जरा बचके ने नकारात्मकता और निराशावाद को शांत कर दिया है, जो इस बात की भविष्यवाणी कर रहे थे कि फिल्म 2 करोड़ रुपये से नीचे तक की ही कमाई कर पाएगी.

#ZaraHatkeZaraBachke takes off on Day 1… Silences naysayers and pessimists, who had predicted [below] ₹ 2 cr start… Got a boost due to Buy-1-Get-1 free ticket offer + affordable ticket pricing, which has given its biz the required push… Fri ₹ 5.49 cr. #India biz.

The… pic.twitter.com/tFhk996o6Y

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 3, 2023