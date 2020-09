एक्ट्रेस के कपड़े पर कांग्रेस नेता की दिखी ऐसी नाराजगी, उतर आईं हाथापाई पर

बेंगलुरु: एक्ट्रेस संयुक्ता हेगड़े ने एक वीडियो शेयर की है जो बेंगलुरु के एक पब्लिक पार्क की है जहां उनके और उनके दोस्तों के साथ दुर्व्यवहार किया गया. और इस दौरान मारपीट और गाली गलौज भी की गई. बता दें कि एक्ट्रेस वर्कआउट ड्रेस में अपनी दोस्तों के साथ पार्क में वर्कआउट कर रही थी.

The future of our country reflects on what we do today. We were abused and ridiculed by Kavitha Reddy at Agara Lake@BlrCityPolice @CPBlr

There are witnesses and more video evidence

I request you to look into this#thisisWRONG

Our side of the storyhttps://t.co/xZik1HDYSs pic.twitter.com/MZ8F6CKqjw

— Samyuktha Hegde (@SamyukthaHegde) September 4, 2020