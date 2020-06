अक्षय कुमार ने कहा चक्रवात 'निसर्ग' का डर का नहीं बल्कि डट कर करें सामना

मुंबई: ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जहां अम्फान ने तबाही मचा दी तो वहीं कोरोना महामारी के बीच एक और तूफान ने भारत में दस्तक दी है. निसर्ग नाम का यह चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के तटों से तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है.

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस तूफान की रफ्तार कम नहीं हुई तो इससे भारी तबाही मच सकती है. लोग इस चक्रवात से काफी डरे हुए हैं. लेकिन इसी को देखते हुए बॉलीवुड एक्टर ने एक वीडियो के जरिए लोगों को हिम्मत बनाए रखने के लिए जारी की है.

The much-awaited Mumbai rains are here but this year we have an uninvited guest, #CycloneNisarga! In case it does hit us, here are some precautions shared by @mybmc, we will get through this as well. Praying for everyone’s well-being pic.twitter.com/M1nlPUW4ua

— Akshay Kumar (@akshaykumar) June 2, 2020