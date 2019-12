पत्थरबाजी करने और आग लगाने वाले दंगाई हुमा कुरैशी को लगते हैं मासूम

मुंबई: हुमा कुरैशी ने दिल्ली में हिंसा फैलाने वाले छात्रों के समर्थन में एक ट्विट किया है. जिसमें उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े करने की कोशिश की है. हुमा ने ट्विट पर लिखा है कि 'कुल्हाड़ी लेकर इन स्टूडेंट्स को काटना क्यों नहीं शुरू कर देते?'

This is unreal. We are a secular democracy. This violence that the police have shown in dealing with the students is terrible. Citizens have the right to peacefully protest. @narendramodi @AmitShah Or that is not an option anymore ??

