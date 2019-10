सितारों ने वीडियो के जरिए की गांधीवाद विचारों को अपनाने की अपील

नई दिल्ली : गांधी जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य के अवसर पर शनिवार की रात पीएम मोदी ने बॉलीवुड सितारों को अपने आवास स्थल पर बुलाया था. इस इवेंट में गांधीवीद की बातें कहीं गई थी. और मोदी जी ने इन विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करने की बात कहीं.

आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, आलिया भट्ट और तमाम सितारें गांधी जी के विचारों से जुड़ी एक वीडियो को अपने सोशल अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं. जो आज के युवाओं को प्रेरित कर रहा है और उसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं. यह वीडियो 1 मिनट 33 सेकेंड की है . जिसे इग्लिंश और हिन्दी दोनों में शेयर की जा रही है.

क्या खास है इस वीडियो में

इस वीडियो की शुरुआत गांधी जी की आवाज से हुई है जिसमें विचारों को कैद न किए जाने की बात कहीं जा रही है. उसके बाद आमिर खान, आलिया भट्ट, सलमान खान, कंगना रनावत, रणबीर कपूर, सोनम कपूर, विक्की कौशल और शाहरुख खान एक-एक करके गांधी जी के विचारों को साझा करते दिख रहे हैं.

In this 150th birth anniversary of baapu, let us remind ourselves of what he stood for. Let us revisit his writings, his thoughts, his books and his life.https://t.co/F8VikdzWty

— Aamir Khan (@aamir_khan) October 20, 2019