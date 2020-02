बिग बॉस से जुड़े आरोपों पर Colors TV को देना पड़ा जवाब

मुंबई: बिग बॉस-13 में सिद्धार्थ शुक्ला के शो जीतने पर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं. लेकिन इन सवालों को तुल तब मिली जब एक फेरिहा नाम की लड़की ने ट्वीट कर के बताया कि वह कलर्स चैनल की कर्मचारी हैं. और सिद्धार्थ को कम वोट मिलने के बाद भी उन्हें विनर बनाने के चलते फेरिहा ने नौकरी छोड़ दी.

जिसके बाद जमकर लोगों ने ColorsTv और बिग बॉस के मैकर्स पर निशाना साधा. लेकिन अब ColorsTv की ओर से भी ट्वीट जारी किया गया है जिसमें उन्होंने फेरिहा के ट्वीट को गलत बताया और साथ ही यह भी बताया कि 'कलर्स चैनल की ओर से ये साफ किया जाता है कि फेरिहा नाम की कोई भी लड़की यहां काम नहीं करती थी. चैनल, टैलेंट और स्पोक्सपर्सन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब गलत हैं. हम अपने फैंस और दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि ऐसे अपुष्ट और अनाधिकृत सूत्रों से आ रही जानकारी पर भरोसा ना करें.'

. @ColorsTV said the claims made by me against their channel & management is not true. I challenge them to public votes count from Week 1 till the Finale. If they are honest they'll do it for sure. Colors, you call it a reality show. Prove it.

Retweet if want the same.

— Feriha (@ferysays) February 17, 2020