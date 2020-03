गंगा स्नान करके धन्य हुए जोंटी रोड्स

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर व दुनिया के बेहतरीन फील्डरों में शामिल जोंटी रोड्स ने भारत आकर पवित्र नदी गंगा स्नान किया. रोड्स ने ऋषिकेश पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाई और उसके बाद अपने गंगा स्नान की तस्वीरें भी ट्विटर पर शेयर की.

Benefits of cold water immersion in the Holy Ganges are both physical and spiritual #moksha #rishikesh #internationalyogfestival pic.twitter.com/yKjJUZsoz2

जोंटी रोड्स को भारत से बेहद प्यार है और वह अक्सर यहां आते रहते हैं. भारत से जोंटी को इस कदर लगावा है कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही इंडिया रख दिया है. रोड्स पाकिस्तान में चल रहे पाकिस्तान सुपर लीग(PSL) में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे. PSL में हिस्सा लेने के बाद जोंटी भारत आ पहुंचे. जोंटी की गंगा स्नान की तस्वीरें खूब पसंद की जा रही है. रोड्स ने तस्वीरें शेयर कर लिखा कि पवित्र गंगा के ठंडे पानी में स्नान करने का भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ हैं.

You have seen more india thn me my friend.good to see you enjoying and having dip in holy Ganga next time take me along https://t.co/TgTlGgnTSe

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 4, 2020