दुनिया को अलविदा कह गए मशहूर गीतकार योगेश गौर

मुंबई: हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म ‘आनंद’ के लिए बेहतरीन गीत लिखने वाले गीतकार योगेश कौर का शुक्रवार को निधन हो गया . वो 77 साल के थे, और उन्होंने मुंबई स्थित गोरेगांव अपने घर में अंतिम सांस ली।सिनेमा जगत में गीतकार योगेश गौर को योगेश कहकर बुलाते थे. योगेश लंबे डायबिटीज से जूझ रहे थे, कुछ साल पहले उनका किडनी का ऑपरेशन भी हुआ था.

लता मंगेशकर ने दी श्रद्धांजलि

स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने अपने ट्विटर के जरिए उनके निधन पर शोक जताते हुए श्रद्धांजलि दी. लता मंगेशकर ने लिखा- मुझे अभी पता चला कि दिल को छूने वाल गीत लिखने वाल कवि योगेश जी का आज स्वर्गवास हो गया । ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ । योगेश जी के लिखे कई गीत मैंने गाए, वो बहुत शांत और मधुर स्वभाव के इंसान थे । मैं योगेश जी को विनम्र श्रद्धांजलि देती हूं.

प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर योगेश के लिखे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म आनंद का गाना ‘कहीं दूर जब दिन ढल जाए’ शेयर किया । निखिल ने लिखा- आप अपनी ही तरह के व्यक्ति थे, आप जिस चीज के हकदार थे, हम वो आपको कभी नहीं दे पाए । आपका हर गीत हमेशा जिंदा रहेगा, आप मेरे हमेशा फेवरेट रहेंगे

You were one of a kind #YOGESH .. We could never give you your rightful due but each one of your gems will live Forever & Ever. You were my absolute favorite. You #Legend pic.twitter.com/MafN5WdhXg

— Nikhil Dwivedi (@Nikhil_Dwivedi) May 29, 2020