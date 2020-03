फिल्म 'थप्पड़' के डायरेक्टर ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

नई दिल्ली: घरेलू हिंसा और महिलाओं के सम्मान के लिए बनी फिल्म 'थप्पड़' 28 फरवरी को रिलीज की गई थी. फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में नजर आ रही है. फिल्म के ट्रेलर के बाद फिल्म समीक्षक और लोगों से काफी सराहना मिली थी लेकिन कमाई के मामले में फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई.

डॉक्टर से अभिनेत्री बनीं साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी.

फिल्म को लोगों ने किया ट्रोल

फिल्म का ग्राफ जैसे ही कमाई में नीचे गिरा लोगों ने फिल्म को लेकर फिल्म के डायरेक्टर व स्टारकास्ट को ट्रोल करना शुरू कर दिया. फिल्म की कम कमाई देख फिल्म को फ्लॉप करार दिया जा रहा है.

फिल्म डायरेक्टर अनुभव सिंहा ने कुछ इस तरह दिया जवाब

फिल्म थप्पड़ के कंटेंट और मेकिंग पर उठते सवाल को देखते हुए अब फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने ट्विट कर ट्रोल करने वालों की बोलती बंद कर दी है. अनुभव ने कुछ ट्वीटस पर नाराजगी जताई और ट्वीट कर इसे जाहिर की. अनुभव ने ट्वीट किया- 'आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि मैं अपने पैसों से अपनी फिल्में बनाता हूं. या फिर अपने दोस्तों के पैसों से, और वो मेरे साथ काम करने से रुक नहीं सकते. मैं लोगों के प्यार के लिए फिल्में बनाता हूं. जिस तरह की जिंदगी मैं जीता हूं ऐसा तो वे सिर्फ सपने में ही सोच सकते हैं और यह मेरे लिए एक बाईप्रोडक्ट से बढ़कर और कुछ नहीं है. ओके??? इसलिए आप चुप हो जाएं और अपने पॉलिट‍िकल एजेंडाज कहीं और जाकर निकालें.'

Just for the record. I make films with my own money. Or my friends’ money who can’t stop working with me. I make movies for the hugs I get. The life I live that they can only dream of is just a byproduct. Okay??? So shut the fuck up and shove your political agendas up your arse.

— Anubhav Sinha (@anubhavsinha) March 7, 2020