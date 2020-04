कोरोना का मजाक बनाना फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल को पड़ा महंगा

मुंबई: जहां कोरोना की मार पूरी दुनिया झेल रही है. लाखों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और हजारों लोग कोरोना की चपेट में अपनी जान गंवा चुके हैं. भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 2000 पहुंच चुकी है.

My doctor just told me that I tested positive with Corona

लेकिन ऐसे गंभीर स्थिति में भी फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा को मजाक सुझ रहा है. राम गोपाल वर्मा ने महामारी का रूप ले चुकी कोरोना को ही लेकर मजाक बना दिया. 1 अप्रैल को रामगोपाल वर्मा ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट कर लोगों को बताया कि उन्हें डॉक्टर ने बताया है कि वह कोरोन पॉजिटिव है.

Sorry to disappoint, but now he tells me it’s a April Fool joke it’s his fault and not mine

रामगोपाल वर्मा की इस ट्वीट के बाद लोगों ने उनके लिए संवेदना जताई और उनके ठीक होने की प्रार्थना की. जिसके बाद रामगोपाल ने दूसरा ट्वीट किया और कहा कि सॉरी आप लोगों को निराश करने के लिए. लेकिन अब डॉक्टर ने मुझे कहा है कि ये अप्रैल फूल जोक था. ये डॉक्टर की गलती है मेरी नहीं.

Anyway I am just trying to make light of a grim situation but the joke is on me and if I dint offend anyone I sincerely apologise to them

