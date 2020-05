शाहरुख खान की एनर्जी काजोल को है सबसे ज्यादा पसंद

मुंबई: लॉकडाउन के बीच हमारे स्टार्स भी बोर होने लगते हैं और फिर वह भी फैंस के साथ मिलकर कुछ दिलचस्प बातें करते दिखाई देते हैं. पिछले दिन बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने अपने ट्वीटर से फैंस को यह जानकारी दी कि कोई भी उनसे #AskKajol के नाम से सवाल कर सकता है. और काजोल ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब देंगी.

Who else is bored of interacting with the exact same amount of people everyday? let’s make this lockdown interesting for all of us. Use the #AskKajol and shoot your questions! I’ll try to answer as many as I can

— Kajol (@itsKajolD) May 3, 2020