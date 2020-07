विद्युत के सर्पोट में आईं कंगना, कहा बॉलीवुड का दुर्व्यवहार रुक नहीं रहा

मुंबई: 29 जून को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हॉटस्टार पर सात फिल्में रिलीज होने की जानकारी दी गई. इस कॉन्फ्रेंस को वरुण धवन ने होस्ट किया और सात फिल्मों में से 4 फिल्मों के स्टार के साथ बातचीत की गई.

इन फिल्मों में लक्ष्मी बॉम्ब, भुज, बिग बुल, सड़क 2, दिल बेचारा, खुदा हाफिज और लूटकेस शामिल है. लेकिन इन फिल्मों में से चार फिल्मों के स्टार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया जिसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, आलिया भट्ट और अभिषेक बच्चन शामिल थे. इसे होस्ट एक्टर वरुण धवन ने किया.

Such a shame that ill treatment of outsiders continues even in territories where everyone is new and an outsider. https://t.co/b5xlV6hZqx

लेकिन इस बात को लेकर अन्य दो फिल्मों के हीरो विद्युत जामवाल और कुणाल खेमु में निराशा देखने को मिली. दरअसल विद्युत की खुदा हाफिस और कुणाल की लूटकेस भी रिलीज होने वाली है लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में न इन्हें बताया गया और न ही न्योता दिया गया. जिस पर विद्युत ने ट्वीट कर सवाल उठाया.

सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री पर नेपोटिज्म और बाहर से आए लोगों के साथ किए जाने वाले व्यवहार पर सवाल उठ रहे हैं. और एक बार फिर से विद्युत के ट्वीट ने बॉलीवुड को सवालों के घेरे में ला दिया है. विद्युत को कई लोग सपोर्ट करते देखे जा रहे हैं. इसी बीच बेबाक अंदाज और खुलकर बोलने के लिए मशहूर कंगना रनौत ने विद्युत को सर्पोट किया है.

Every film is made with a lot of love, a lot of sweat & a lot people giving it their all. Its only fair to want a little respect, its only fair to expect an invitation, its only fair to have at least been intimated.But then, sometimes even life is not fair. keep walking my friend https://t.co/xBZVf1cYHt

— Genelia Deshmukh (@geneliad) June 29, 2020