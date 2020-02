हिना खान की फिल्म 'हैक्ड' का खुलेआम केआरके ने उड़ाया मजाक

मुंबई: हिना खान अपनी आगामी फिल्म हैक्ड के प्रमोशन को लेकर व्यस्त चल रही हैं लेकिन इसी बीच फिल्मों और कलाकारों पर अपने तीखे रिव्यू के लिए जाने जाने वाले केआरके ने हिना का मजाक बनाते हुए ट्वीट कर दिया. केआरके अक्सर बेतुके ट्वीट करते रहते हैं, कुछ लोग उनके रिव्यू को एंज्वॉय करते हैं तो कुछ अनदेखा कर देते हैं. लेकिन हिना पर इसबार केआरके ने कमेंट कर उनका उपहास उड़ाया.

I got shocked to know that someone has made a film with #HinaKhan ! Who will watch it? I am 100% sure that it will be watched by alone Hina Khan only! #BB13 #BiggBoss13

हिना ने केआरके के कमेंट का जवाब समझदारी के साथ दिया

केआरके ने हिना की फिल्म को लेकर लिखा कि मुझे ये जानकर काफी हैरानी हुई कि कोई हिना खान के साथ भी फिल्म बना सकता है. आखिर हिना की फिल्म को कौन देखेगा? मुझे पूरा यकीन है कि हिना खान अकेले ही अपनी फिल्म देखेंगी. जिसके बाद हिना भी चुप नहीं बैठी और उन्होंने केआरके को जवाब देते हुए लिखा कि बिना किसी वजह के एक दूसरे को नीचा दिखाना सही नहीं है. मैं आपके लिए मायने नहीं रखती होंगी लेकिन आज मैं जहां हूं यहां तक पहुंचने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है.

Hahahah @eyehinakhan this disgust of a person was #Hacked of all decencies by God himself, even before he was born. So #God promoted #Hacked the film before he made the mistake of sending him down to this world.

PS: Tu reality - reality khel le sold broker. https://t.co/cxZ3ySu21E

