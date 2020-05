'धक धक गर्ल' ने किया अपना सिंगिंग डेब्यू, आप भी सुने माधुरी का पहला गाना

मुंबई: बॉलीवुड अदाकारा माधुरी दीक्षित ने अपने अभिनय और डांस के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. माधुरी ने दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया और कई सुपरहिट फिल्में अपने नाम की.

लेकिन अब माधुरी ने अपना एक और टैलेंट लोगों को दिखाया है. माधुरी ने पहली बार अपनी आवाज में गाना गाया है और उसे रिलीज भी किया है. माधुरी का यह गाना कैंडल नाम से रिलीज किया गया है. माधुरी ने गाने का टीजर अपने बर्थडे के दिन आउट किया था जिसके बाद से ही उनके प्रशंसक बेसब्री से गाने के रिलीज का इंतजार कर रहे थे.

Happy, excited & a little nervous! Here's my first ever song, out for all of you to enjoy. #Candle out now exclusively on Facebook and Instagram. Hope you love it as much as we enjoyed creating it! Watch here -https://t.co/DlUoyNAzBF

— Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) May 23, 2020