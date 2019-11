आखिर कब सुधरेंगे अनु मलिक?

मुबंई: सिंगर नेहा भसीन ने अनु मलिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपना ट्वीटर हैंडल संभाला और एक-एक कर आरोपों के पुल बांधती चली गईं. अपने पहले ट्वीट में नेहा ने लिखा कि अनु मलिक ने उन्हें गलत तरीकें से छुने की कोशिश की , वह भी जब नेहा 21 साल की थीं. मसले का जिक्र करते हुए नेहा ने बताया कि उस वक्त वह अनु मलिक से मिलकर अपने गानों की सीडी देने गई थी. पर अनु मलिक के बर्ताव को देखते हुए वह झुठ बोलकर निकल गई कि उनकी मां नीचे उनका इंतजार कर रहीं हैं.

I agee with you. We do live in a very sexist world. Anu Malik is a predetor, i too have run away from his strange moves when i was 21. I didn't let myself get into a sticky situation beyond him lying on a sofa in front of me talking about my eyes in a studio. I fleed lying https://t.co/tQgStLrYyT

