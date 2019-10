एक और धमाका करने के लिए तैयार हैं नोरा फतेही

नई दिल्ली: बॉलीवुड के लिए नोरा फतेही कोई अनजाना नाम नहीं रहा. उन्होंने कई फिल्मों में इतने जबरदस्त आइटम नंबर किए हैं कि हर कोई उन्हें पहचानने लगा है. चाहे वह साकी साकी गाना हो या दिलबर सांग. नोरा जिस गाने पर डांस कर देती हैं, वह उस फिल्म के हिट होने की गारंटी बन जाता है.

नोरा फतेही एक बार फिर से धमाका करने की तैयारी कर रही हैं. उनका ताजातरीन आइटम नंबर गुरुवार यानी 10 अक्टूबर को रिलीज हो रहा है. बताया जा रहा कि नोरा का यह नया गाना इतना धमाकेदार है कि लोग उनके हिट गानों साकी साकी या फिर दिलबर को भी भूल जाएंगे.

इस गाने के टीजर में नोरा एक बार फिर से जबरदस्त डांस मूव्स दिखाती हुई नजर आ रही हैं. सफेद ड्रेस में नोरा का अंदाज बेहद शानदार लग रहा है.

नोरा फतेही का यह गाना फिल्म मरजावां का है. जिसमें तारा सुतारिया, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख काम कर रहे हैं. यह फिल्म मिलाप झावेरी की है. जिसमें रितेश देशमुख बौने विलेन का किरदार निभा रहे हैं.

फिल्म 'मरजावां' 22 नवंबर को रिलीज होने जा रही है. इसके अलावा नोरा फतेही वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्ट्रीट डांसर' में मुख्य भूमिका में दिखने वाली हैं. नोरा इस फिल्म में डांसर की भूमिका में ही नजर आएंगी. यह फिल्म 24 जनवरी, 2020 को रिलीज होने की तैयारी है.

Remember the hugely popular song from Feroz Khan’s #Janbaaz - ‘Ek Toh Kum Zindagani... Pyaar Do Pyaar Lo’?... The song - filmed on Rekha in the original - is now recreated for #Marjaavaan... The new song - filmed on Nora Fatehi - will be out on 10 Oct 2019... Here’s a glimpse: pic.twitter.com/J7aneYhcmi

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 8, 2019