PM मोदी की अपील पर जगमगा उठा पूरा का पूरा Bollywood

मुंबई: मायानगरी मुंबई 5 अप्रैल को रात 9 बजे पूरे देश की ही तरह जगमगा रही थी. लेकिन यहां की चमचमाती रोशनी पर पूरे देश की नजरें थी खासकर बॉलीवुड के सितारों पर हर किसी ने पीएम मोदी के ताली-थाली बजाने के निवेदन को भी यहां खूब समर्थन दिया था और अब बारी थी रात 9 बजे 9 मिनट दिए-कैंडल जलाने की लाइट्स बंद कर रोशनी करने की...

अक्षय ने दीया जलाकर दिया संदेश

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार देश के कामों में हमेशा आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं. इस मौके पर अक्षय ने दीये जलाकर एकता का संदेश दिया. हाल ही में उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ 25 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी थी.

Together we stand and together we will come out of this dark phase. Till then stay strong, stay safe #9Baje9Minute pic.twitter.com/9b7AlWCjw7 — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 5, 2020

'Big B' ने भी PM मोदी की अपील का किया समर्थन

अमिताभ बच्चन ने पीएम मोदी की अपील का समर्थन किया. इस मौके पर बिग बी टॉर्च जलाकर एकता का संदेश दिया. हाल ही में कोरोना की अभूतपूर्व स्थिति को समझते हुए अमिताभ बच्चन ने एक पहल शुरू की, जिसका नाम 'वी आर वन (हम एक हैं)' है. इस पहल के जरिए देश के 1 लाख कर्मचारियों को एक महीने तक राशन मुहैया कराया जाएगा.

T 3492 -" है अँधेरी रात पर दीवा जलाना कब माना है " ... another epic poem of my Father .. and how visionary it has proven tonight .. for the #9PM9minute call ..

Will put up the entire poem by tomorrow .. on video !! pic.twitter.com/MeQ3PJ03tu — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 5, 2020

विराट अनुष्का ने जलाए दीये

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने दीये जलाकर संदेश दिया. उन्होंने एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है, जिसमें अनुष्का दीये जला रही हैं और विराट उनके पास बैठे हैं. पीएम मोदी ने बीते दिनों विराट कोहली से कोरोना के खिलाफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की थी.

A prayer in unity does make a difference. Pray for every being and stand together https://t.co/EcmiX7EcoA — Virat Kohli (@imVkohli) April 5, 2020

रणवीर-दीपिका ने भी दिया संदेश

बॉलीवुड के हॉट कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी इस मौके नजर आए. उन्होंने अपनी बालकनी पर दीये जलाकर कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया.

अनुपम खेर ने 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती जलाया

बॉलीवुड के दिग्‍गज ऐक्‍टर अनुपम खेर ने भी 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती जलाकर शांति और एकता का संदेश दिया है. कोरोना के ख‍िलाफ जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर की बालकनी में पहुंचे अनुपम खेर ने कहा कि यह मोमबत्ती, यह दीया 130 करोड़ भारतीयों की दुआ है. यह दुनिया को कोरोनामुक्‍त बनाने का हिंदुस्‍तानी तरीका है.

O Almighty!! Let this symbolic gesture of 1.3 Billion Indians lighting lamps or candles heal the entire world. Thank you Prime Minister @narendramodi for suggesting this. #9baje9mintues pic.twitter.com/CDEzvOYOOt — Anupam Kher (@AnupamPKher) April 5, 2020

सुपर स्टार रजनीकांत ने दिया संदेश

साउथ फिल्मों के सुपर स्टार रजनीकांत भी पीएम मोदी की अपील का समर्थन करते नजर आए. उन्होंने ठीक 9 बजे मोमबत्ती जलाकर एकता का संदेश दिया.

रवीना टंडन ने भी दीप जलाया

बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने भी इस मौके पर दीप जलाया और वो बीते कुछ समय में कोरोना को लेकर काफी मुखर रही हैं और चीन को उन्होंने इस इसके खूब लताड़ भी लगाई थी, फिलहाल इस दिये के साथ वो शांति के एकता का संदेश दे रही हैं.

Lighting a Diya of hope,prayer and To stand in solidarity with our people,to honour our medical workers,forces.With you in this endeavour honourable PM @narendramodi pic.twitter.com/o2gQHwCq87 — Raveena Tandon (@TandonRaveena) April 5, 2020

अनिल कपूर ने भी शेयर किया खास वीडियो

अनिल कपूर ने इस मौके पर ये खास वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपने घर के बाहर नजर आ रहे हैं और यहीं उन्होंने दीप भी प्रज्विलत किए थे. साथ ही अनिल कपूर कैंडल को जलाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं उन्होने पूरे घर को दियों से सजा रखा था.

दीपों को जलाए नजर आईं माधुरी

माधुरी दीक्षित भी इस दौरान परिवार के लोगों के साथ दीपों को जलाए नजर आईं. उन्होंने इस दौरान श्लोक को भी दोहराया ट्विटर पर अपने साझा किए वीडियो में माधुरी ने मानवता के दुश्मन को हराने और सभी से साथ मिलकर रहने की अपील की.

कुल मिलाकर बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों ने पीएम मोदी की इस अपील में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ने के साथ-साथ सब्र रखने की अपील भी की है.

