नौटंकीबाज पाकिस्तानी सिंगर ने अपने जिस्म पर बांधा बम, लोगों ने किया ट्रोल

नई दिल्ली: गायकी से ज्यादा अपने अजीबों गरीब हरकतों से सुर्खियों में छाई रहने वाली पाकिस्तानी सिंगर रबी पीरजादा फिर से विवादों में छाई है. इस बार फिर उन्होंने ट्वीटर पर पोस्ट किया जिसमें अपने शरीर पर बम बांध रखा है और भारतीय पीएम को धमकी देते हुए बम से उड़ाने की बात कह रही हैं. ट्वीट करते हुए लिखा है कि-

मुझे नफरत है जब किसी की मृत्यु होती है तो उसमें मानवता की भी मौत होती है. लेकिन उन्होंने वास्तव में भारतीय कब्जे वाले कश्मीर पर क्रूरता की सीमा का परीक्षण कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि #modihitler अपने बुरे उद्देश्यों के लिए इन लोगों को उपयोग में लाना बंद कर देंगे.

Hope you could think about your country's citizen first in Sindh and baloochistan and think about 50% of population of Pakistan who is suffering from starvation

