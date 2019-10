फिल्मी सितारों को पीएम मोदी ने सिखाया गांधीवाद

नई दिल्ली: शनिवार की शाम प्रधानमंत्री आवास 7 लोककल्याण मार्ग पर नरेंद्र मोदी जी ने सभी फिल्मी सितारों को अपने घर पर आमंत्रित किया था. इस मुलाकात का मकसद था महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर फिल्मी जगत से अपील की कि गांधीवाद से जुड़ी फिल्मों को बनाने के लिए प्रेरित किया. साथ ही सितारों से अपील की कि डांडी में बने गांधी म्यूजियम जरूर जाए ताकि वे गांधी जी के जीवन के बारे में और जान सकें. और सितारों से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जाने को भी बोला.

इस इवेंट में फिल्मी जगत के कई बड़े-बड़े हस्तियों ने शिरकत की. इनमें से प्रमुख हस्तियां थे- शाहरुख खान, आमिर खान, कंगना रनौत, जैकलीन फर्नांडीज, इम्तियाज अली, सोनम कपूर, एकता कपूर, अनुराग बसु, बोनी कपूर, कपिल शर्मा और सनी देओल. मोदी ने फिल्मों की बात करते हुए कहा कि 'महात्मा गांधी के विचारों को प्रचारित करने के लिए फिल्म और टेलीविजन जगत शानदार काम कर रहे हैं.

पीएम मोदी ने इवेंट के बाद सितारों के साथ अपनी फोटो भी ट्वीट की -

