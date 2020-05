शराबी के बारे में कुछ ऐसा कहा पूजा ने जिसे पढ़कर बदल जाएगी आपकी सोच

मुंबई: सड़क फिल्म से रातोंरात सफलता हासिल करने वाली अदाकारा पूजा भट्ट लंबे समय से फिल्मों से दूर है. और इसकी वजह पूजा की शराब की लत भी बताई जाती है हालांकि अब पूजा ने शराब पीना छोड़ दिया है. लेकिन लॉकडाउन 3.0 के दौरान शराब की दुकानें खुलने से जो सड़कों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली उसके बाद लोगों ने जमकर शराब पीने वालों का मजाक बनाया और कई गलत बातें भी कहीं जिसपर पूजा ने ट्वीट कर लोगों को शराब पीने वालों के बारे में समझाया.

पूजा ने लगातार तीन ट्वीट कर लोगों को बताया कि शराब की लत होने पर एक इंसान कैसा और क्या महसूस करता है.

As someone who hasn’t had a drink for more than 3 yrs & is grateful to the universe that I am not one of the people putting life at risk to line up for my fix,I find it tragic that others are taking a high moral posture against the ones who are.People are stressed & anxious(cont) — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) May 5, 2020

एक ऐसी व्यक्ति के तौर पर जिसने 3 साल से शराब नहीं पिया है और इसके लिए मैं यूनिवर्स के लिए आभार भी व्यक्त करती हूं. क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो शराब के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं. पर मुझे इस बात का बुरा लगता है कि लोग शराब पीने वाले लोगों के लिए गलत बोल रहे हैं. क्योंकि ऐसे लोग पहले से ही मानसिक अवसाद और परेशानी से गुजर रहे होते हैं.

Like it or not,in a society that does not acknowledge the reality of depression & other mental health issues,alcohol becomes an escape route. People are grappling with uncertainty. The bottle becomes easy refuge. You want to fix that? Take away their pain first. — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) May 5, 2020

आप इसे पसंद करो या ना करो पर हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो इस चीज को समझे बिना ही परेशान और मानसिक अवसाद से गुजर रहे लोगों को जज करते हैं. लोग अनिश्चितता से जूझ रहे हैं और इस समय में सिर्फ उनके पास शराब का ही सहारा होता है. आप उसे ठीक करना चाहते हैं? तो पहले उनका दर्द दूर करो.

When you cut off supply people get desperate. Anxiety increases. As do cases of domestic violence. I do not drink. Hopefully I NEVER will. Others are not that lucky or lack the will. Don’t judge them. Alcoholism is an illness. Not a moral weakness. Empathy & helplines needed. — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) May 5, 2020

जब आप पूरी तरह से इसे बंद करते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं. अवसाद बढ़ने लगते हैं, जिसके चलते वह घर पर घरेलू हिंसा करने लग जाते हैं. मैं शराब नहीं पीती. और आशा करती हूं कभी पिऊंगी भी नहीं. लेकिन दूसरे इतने खुशकिस्मत या दृढ़ इच्छाशक्ति वाले नहीं होते. उन्हें जज मत करिए, शराब की लत बीमारी है, नैतिक कमजोरी नहीं. ऐसे लोगों को प्यार और मदद की जरूरत है.