नेपोटिज्म से लेकर अवॉर्ड शो की सच्चाई सामने लेकर आए रणवीर शौरी

मुंबई: फिल्म एक्टर रणवीर शौरी ने एक के बाद एक करीब तीन ट्वीट किए और फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई को बताने की कोशिश की. रणवीर ने खुलकर बताया कि बॉलीवुड पर नेपोटिज्म किस प्रकार से हावी हो चुका है. रणवीर ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि स्टार किड अवॉर्ड शो में अवॉर्ड लेने के लिए आते हैं और एक छोटी सी थैंक्यू स्पीच देते हैं और इसी तरह पूरा अवॉर्ड शो हमेशा की तरह चलता रहता है. यह बॉलीवुड का एक विशेष पक्ष परिवार है.

This actually unfolded on a popular Bollywood awards show:

A star kid is co-hosting the show. They announce the next category - Best Actor. The nominees are played out, and the star kid is one of the nominees. Surprise-surprise!

— Ranvir Shorey (@RanvirShorey) June 16, 2020