रैपर कृष्णा ने IPL एंथम 2020 पर लगाया कॉपी का आरोप

नई दिल्ली: हर साल की तरह इस बार भी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगाज के साथ इसका एंथम सांग रिलीज कर दिया गया है. और इस बार का एंथम लोगों को पसंद भी आ रहा है लेकिन इसी बीच रैपर कृष्णा कॉल ने सांग पर कॉपी का आरोप लगाया है.

This is scary! I just got word that ‘Music Composer’s Association of India’ has suggested that plagiarisation of Hip Hop songs is permissible in their opinion because all hip hop songs sound the same. Shabaash! Tumhara khoon khoon, hamara khoon paani! #IPLanthemcopied

— KR$NA (@realkrsna) September 9, 2020