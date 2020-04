'प्यार कोरोना' की बात कर रहे हैं सलमान

मुंबई: देश में लगे कोरोना वायरस से पूरी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है. कुछ लोग इस महामारी के समय में भी लोगों को भड़का रहे हैं, धर्म व जाति में बांट रहे हैं तो वहीं कुछ लोग एकता बनाए रखने के लिए तरह-तरह से कोशिश कर रहे हैं.

So I’m posting from my handle to let you know that tmmrw on my YouTube channel, mine kya? It’s ours! Song out tmrw on it, hope u can handle it. #PyaarKaronaOutTomorrow @SajidMusicKhan @wajidkhan7 @adityadevmusic @hussainthelal #stayhome #lockdown #newmusic #indiafightscorona pic.twitter.com/YkjValby68

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 19, 2020