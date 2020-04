शाहरुख खान ने सलमान को कमाल का सिंगल और सिंगर बताया

मुंबई: शाहरुख खान अपने फैंस के साथ अकसर जुड़ते रहते हैं. इसी को लेकर शाहरुख ने 20 अप्रैल को ट्वीटर पर #ASKSRK सेशन का आयोजन किया. इसकी जानकारी शाहरुख ने पहले ही दे दी थी कि आज वह अपने फैंस के सवालों का जवाब देंगे.

Ok it’s a good idea. Let’s do #AskSRK but not too long please because I have to go and do....nothing...for a bit before I do some more of it later. Let’s begin...please use the hashtag.

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 20, 2020