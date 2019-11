इंडिगो पर भड़की बॉलीवुड की दबंग गर्ल, सोनाक्षी सिन्हा

मुबंई: बॉलीवुड की दबंग लेडी सोनाक्षी सिन्हा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है. सोनाक्षी अपनी आने वाले फिल्मों और प्रोजक्ट की जानकारी अपने फैंस सोशल मीडिया के जरिए शेयर करती रहती हैं.

रविवार 3 नवंबर, के दिन सोनाक्षी ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की जिसके कैप्शन में लिखा - Hi @IndiGo6E, Hulk is 6E, this was not so 6E. You broke the unbreakable.

Hi @IndiGo6E, Hulk is 6E, this was not so 6E. You broke the unbreakable.#Indigo pic.twitter.com/8x4lVzBlqH — Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) November 3, 2019

इसके बाद वीडियो शेयर कर सोनाक्षी ने कहा कि आज मैंने इंडिगो से यात्रा की. जब यात्रा शुरू की मेरी बैग बिल्कुल सही सलामत थी लेकिन अब मेरे पास ऐसा बैग है जिसका हैंडल नंबर 1 पूरी तरह से टूटा हुआ है, हैंडल नंबर 2 भी पूरी तरह से टूट चुका है और साथ में बैग का एक पहिया भी गायब है. शुक्रिया इंडिगो, सॉरी सैमसोनाइट , यहां तक की आप भी इंडिगो से नहीं बच सके.

इसे शेयर करते ही सोनाक्षी के फैंस सोनाक्षी के सपोर्ट में आ गए और इंडिगो के इस तरह के बर्ताव की निंदा करते हुए अपनी भी इस तरह की जुड़ी कहानी शेयर की.

तो कुछ लोग सोनाक्षी को इसके लिए ट्रोल भी कर रहे हैं.

Hi Sonakshi. We're sorry to see your bag has been damaged. We wish to speak with you. Could you please DM us your contact number and a convenient time to call? ~Shashi https://t.co/xcJPAix5sK — IndiGo (@IndiGo6E) November 3, 2019

वीडियो शेयर करने के बाद इंडिगो की तरफ से सोनाक्षी को रिपलाई मिला. इंडिगो ने सोनाक्षी से खेद जताते हुए लिखा कि सोनाक्षी, हमारी टीम से कनेक्ट करने के लिए धन्यवाद. हमें खेद है आपके बैग के लिए. इस मामले को हमने हमारी हैंडलिंग टीम के आगे रख दिया है. आपके फ्यूचर प्रोजेक्टस के लिए शुभकामनाएं. हमें आपका इंतजार रहेगा- सिद्धि.

सोनाक्षी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म दबंग 3 के प्रमोशन में व्यस्त है. यह फिल्म 20 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.