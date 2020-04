लॉकडाउन तोड़ने की अफवाहों पर विक्की ने किया ट्वीट

मुंबई: बॉलीवुड के गलियारों से निकलकर यूं तो कई खबरें सुर्खियां बटोर लेती हैं और एक तरफ अफवाह उड़ने में भी देर नहीं लगती. कुछ ऐसा ही हुआ उरी एक्टर विक्की कौशल क साथ जिसके बाद विक्की को ट्वीट कर के सफाई देनी पड़ी.

There are baseless rumours suggesting that I broke the lockdown and got pulled up by the cops. I've not stepped out of my house since the lockdown started. I request people not to heed the rumours. @MumbaiPolice

— Vicky Kaushal (@vickykaushal09) April 23, 2020