आगरा सेंट्रल जेल में 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव, सकते में प्रशासन

लखनऊः कोरोना का कहर उत्तर प्रदेश में बरस रहा है. इसमें आगरा अधिक प्रभावित है. आए दिन यहां कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है. आगरा सेंट्रल जेल के 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए योगी सरकार ने एक और अधिकारी को हटा दिया है. एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य जीके अनेजा का तबादला कर दिया गया है. अब संजय काला को कार्यवाहक प्राचार्य बनाया गया है. दरअसल, प्राचार्य जीके अनेजा का डॉक्टरों के साथ विवाद हुआ था.

दोबारा कराई जाएगी कोरोना की जांच

आगरा सेंट्रल जेल के 10 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है. कोरोना जांच पॉजिटिव आने के बाद स्थानीय प्रशासन और जेल प्रशासन को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है की सेंट्रल जेल के कैदी भी कोरोना ग्रसित हो सकते हैं और इसी शक के मद्देनजर इन सभी कैदियों कि दोबारा कोरोना की जांच कराई जा रही है.

An inmate of Agra Central Jail was tested positive for #COVID19 on May 6. Now, 10 other inmates, who were in his close contact, have been found positive. 98-102 other inmates of their barrack will also be tested for the disease: Uttar Pradesh Director General (Prison) Anand Kumar pic.twitter.com/S5esQg04tR

— ANI UP (@ANINewsUP) May 13, 2020