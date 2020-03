मलेशिया में फंसे हुए 113 भारतीय को वापस लाया गया

चेन्नई: एयर एशिया की फ्लाइट की मदद से भारत सरकार ने मलेशिया में फंसे 113 देशवासियों की घरवापसी करवाई है. भारत सरकार लगातार विदेशों में फंसे भारतीय को वापस लाने के काम में लगी हुई है.

Tamil Nadu: Out of the 113 passengers who were brought back from Malaysia on board Air Asia flight to Chennai last night, 9 symptomatic passengers were referred to hospital, while the remaining 104 were taken to Air Force quarantine facility in Tambaram yesterday. #COVID19 pic.twitter.com/d0NP3AVNsH

बता दें चेन्नई हवाईअड्डे पर आने वाले यात्रियों का परीक्षण किया गया और यात्रियों को क्वारनटीन किया गया है. जिनमें से 113 यात्रियों में से 9 की स्थिति को देखते हुए अस्पताल में आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है. वहीं बाकि के 104 यात्रियों को क्वारनटीन में रखा गया है.

तमिलनाडु सरकार ने की राहत पैकेज की घोषणा.

The #COVID19 pandemic is accelerating. It took 67 days from the 1st reported case to reach the first 100K cases, 11 days for the second 100K cases & just 4 days for the third 100K cases.

These numbers matter, these are people, whose lives & families have been turned upside down. https://t.co/VydhLBNq36

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 23, 2020