ईरान में फंसे 275 भारतीयों को लाया गया भारत

जोधपुर: भारत सरकार देश के साथ-साथ विदेशों में फंसे भारतीय की भी मदद के लिए सामने आ रही है. और इसी के तहत लगातार विदेशों में फंसे भारतीय को वापस लाया जा रहा है. रविवार सुबह ईरान में फंसे 275 भारतीयों को जोधपुर लाया गया.

Rajasthan: Another batch of 275 Indian citizens brought in from Iran, reach Jodhpur. They would be kept at the Indian army's wellness centre. 277 Indians evacuated earlier this month from Iran are already lodged at this centre. #Coronavirus pic.twitter.com/4ifWr539X8

— ANI (@ANI) March 29, 2020