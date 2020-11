Madhya Pradesh में बोरवेल में गिरा 3 साल का बच्चा, बचाव अभियान जारी

निवाड़ीः मध्य प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां निवाड़ी जिले में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया. बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना पर पुलिस-प्रशासन मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है. बताया गया है कि बोरवेल में गिरे बच्चे की अंदर से रोने की आवाज आ रही है. निवाड़ी जिले अतिरिक्त एसपी ने बताया कि बचाव कार्य जारी है.

200 फीट है बोरवेल की गहराई

जानकारी के मुताबिक, पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के सेतपुरा में एक 3-4 साल का बच्चा खेल रहा था तभी पास स्थित एक खुले बोरवेल में गिर गया. बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, सेना भी मौके पर पहुंच गई है. बोरवेल के अंदर से बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है. घटना बुधवार सुबह की है. मासूम बच्चा खेलते समय 200 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा था. उसके रोने की आवाज सुनकर घटना का पता चला.

Madhya Pradesh: A 3-year-old child fell into an open borewell in Setupurabarah village of Prithvipur area, Niwari earlier today. Operation underway to rescue him, Army reaches the spot.

Additional SP, Niwari district confirmed that rescue team is able to hear child's voice pic.twitter.com/hLNtcNJ2F2

