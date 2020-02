सीएम कमलनाथ को फिर नसीहत, कांग्रेसी मंत्री ने तीर्थयात्राओं के लिए की ऐसी टिप्पणी

नई दिल्लीः मौजूदा वक्त में कांग्रेस कन्फ्यूजन की शिकार है. वह यही फैसला नहीं ले पा रही है कि उसे सॉफ्ट हिंदुत्व या कट्टर सेक्युलर में से कौन सा चोला पहनना है. हालात यह हैं कि पार्टी, शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश सरकारों को उनके ही मंत्रियों और पदाधिकारियों से लगातार चुनौतियां मिल रही हैं.

अभी हाल में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सरकार व कांग्रेस पर सवाल उठाए थे. अब यही काम मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने कर दिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को खत्म करने का विचार दिया है और टिप्पणी की है.

यह कहा है गोविंद सिंह ने

मध्य प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने कहा कि 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' को खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह धार्मिक यात्राएं कराना सरकार का काम नहीं है. सिंह ने कहा, 'धार्मिक तीर्थयात्राओं का संचालन करना सरकार का काम नहीं है, हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन यह मेरी निजी राय है.

Madhya Pradesh Minister, Govind Singh: Govt has not thought about it but it's my personal opinion that conducting religious events is not govt's work. I'm against pilgrimage on government's expenses. Money should instead be spent on education, health, & infrastructure. (14.02.20) pic.twitter.com/djXYzOou6Q

— ANI (@ANI) February 15, 2020