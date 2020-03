रिहाई के बाद फारूक अब्दुल्ला की मांग, बहाल हो पूर्ण राज्य का दर्जा

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी को खत्म कर दिया गया है. राज्य सरकार ने शुक्रवार को नजरबंदी खत्म करने का आदेश जारी किया था. शनिवार को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद फारूक अब्दुल्ला से मिलने उनके घर पहुंचे थे. बता दें कि फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला और PDP नेता महबूबा मुफ्ती अब भी नजरबंद हैं.

Farooq Abdullah: I'm acutely aware that compared to hundreds of Kashmiri families I've been far more fortunate. I was detained at home&my family had access to me. Yesterday when I went to meet my son Omar, I had to travel a kilometre from my home to be able to see him. (file pic) pic.twitter.com/EtRJQn9hu2

जम्मू कश्मीर से हट चुकी है 370

आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने गृहमंत्री अमित शाह के कुशल संचालन में जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों से आजाद कर दिया है. जम्मू कश्मीर अब अखंड भारत का अखंड हिस्सा है. जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्रशासित प्रदेश हैं जिनमें से जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी होगी और लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी. कानून व्यवस्था को देखते हुए उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को फिलहाल रिहा नहीं किया जा रहा है.

पूर्व मुख्यमंत्रियों को हिरासत में रखना गलत- गुलाम नबी आजाद

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला से मिलने उनके घर पहुंचे थे. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं यहां केवल अपनी व्यक्तिगत क्षमता की वजह से नहीं आया बल्कि उन सभी सांसदों और पार्टियों की ओर से आया हूं जो इनकी रिहाई के बारे में लगातार बात करते रहे हैं. भारत अपने लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है लेकिन इस तरह से नहीं, जहां तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को हिरासत में रखा गया.

Farooq Abdullah, National Conference: While we would like to see them all released as soon as possible, pending that they should be shifted to J&K. This is a humanitarian demand & I hope others will join me in placing this demand in front of the government of India. https://t.co/cgOLFrIxmV

