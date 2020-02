मजहब के नाम पर दंगा भड़काएंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे ओवैसी के 'वारिस'

नई दिल्ली: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने 15 मिनट वाली धमकी दी तो अब औवैसी के 'वारिस' ने 15 करोड़ वाली धमकी दी. इस धमकी के बाद विवाद गहरा गया लेकिन वारिस पठान ने इस विवाद पर माफी मांगने से साफ इंकार कर दिया है.

AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा है कि "वारिस पठान आखिरी व्यक्ति हैं जो किसी भी धर्म या देश के खिलाफ बोलेंगे. मेरे बयान को गलत और मोड़ दिया जा रहा है. मैं माफी नहीं मांग रहा हूं, यह भाजपा है जो भारतीयों को अलग करने की कोशिश कर रही है."

Waris Pathan, AIMIM leader: Waris Pathan is the last person who will speak against any religion or the country. My statement is being misconstrued and twisted. I am not apologizing. It is BJP which is trying to segregate Indians. https://t.co/RV8gRLFjSx pic.twitter.com/51R49KcTHn

— ANI (@ANI) February 20, 2020