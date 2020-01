एयर इंडिया के चेयरमैन ने किया ट्वीट, कंपनी उड़ान भरती रहेगी

नई दिल्ली: एयर इंडिया के बंद होने की अटकलों को अफवाह करार देते हुए कंपनी के चेयरमैन ने इसे पूरी तरह आधारहीन करार दिया है. सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक और चेयरमैन अश्वनि लोहानी ने शनिवार को कहा सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश का फैसला किया है. कंपनी के बंद होने की बात पूरी तरह अफवाह है. एयर इंडिया उड़ान भरती रहेगी और सेवा विस्तार भी करेगी. लोहानी ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है.

ट्वीट कर किया अफवाह का खंडन

अश्वनि लोहानी ने ट्वीट किया, एयर इंडिया के बंद होने या परिचालन रोके जाने की अफवाहें आधारहीन हैं. एयर इंडिया उड़ान भरती रहेगी और परिचालन का विस्तार भी करेगी. यात्री हों या कॉरपोरेट या एजेंट, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. एयर इंडिया अभी भी देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी है.

अश्वनि लोहानी ने लिखा था पत्र

यह भी एक तथ्य है कि कंपनी के बंद होने की अफवाह को बल भी लोहानी के एक पत्र की ही वजह से मिला था. दरअसल कुछ दिनों पहले विमानन कंपनी के चेयरमैन ने विमानन मंत्रालय को भेजे पत्र में कहा था कि एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति परिचालन जारी रखने के लिहाज से बेहद खस्ताहाल है. उन्होंने कहा था कि सरकार से लगातार जिस मदद की मांग की जा रही है, यदि वह नहीं मिली तो कंपनी को परिचालन बंद करना पड़ सकता है.

Rumours reg air India shutting down or closing operations are all baseless. Air India would continue to fly and also expand and there should be no cause for concern whatsoever to travelers, corporates or agents. Air India the national carrier is still the biggest airline of India

— Ashwani Lohani (@AshwaniLohani) January 4, 2020