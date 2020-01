दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा अकाली दल, CAA पर भाजपा से मतभेद

दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है. SAD ने इसके पीछे वजह नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को बताया है. अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को कहा कि भाजपा ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर हमें अपना स्टैंड बदलने को कहा था. लेकिन, हमने अपना रुख बदलने के बजाय इन चुनावों को नहीं लड़ने का फैसला किया है.

भाजपा के ही सिंबल पर विधायक है सिरसा

गौरतलब है कि राजौरी गार्डन से शिअद के मनजिंदर सिंह सिरसा फिलहाल भाजपा के ही सिंबल पर विधायक हैं और साथ में वे अकाली दल के प्रवक्ता भी हैं.

M Sirsa: SAD and BJP have an old relationship, but after stand by Sukhbir Badal ji on #CAA which was to include ppl from all religions, BJP leadership wanted us to reconsider this stand. So, we decided to not fight these polls instead of changing our stand. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/eWfR7lViLI

