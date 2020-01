अंबेडकरनगरः स्कूल में बच्ची के ऊपर गिरी आलमारी से मौत, ग्रामीणों में आक्रोश

अंबेडकरनगरः उत्तर प्रदेश से बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां अंबेडकरनगर के एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 2 की एक छात्रा के ऊपर अलमारी गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई. हादसा जिले के इब्राहिमपुर थाना इलाके में स्थित प्राथमिक विद्यालय सलाहुद्दीनपुर में हुआ. घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने हेडमास्टर व शिक्षकों की पिटाई कर दी.

ग्रामीणों के अनुसार गांव व स्कूल के आस-पास लगभग दिनभर अफरा-तफरी का माहौल रहा. इस मामले में सभी शिक्षकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है. साथ ही हेडमास्टर सहित तीन को निलंबित कर दिया गया है.

तनाव का माहौल, कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची

पुलिस के मुताबिक सलाहुद्दीनपुर निवासी राजकुमार उर्फ फन्टू की पुत्री पायल (7) प्राथमिक विद्यालय में कक्षा दो की छात्रा थी. इंटरवल के दौरान पायल खेलते हुए लकड़ी की एक आलमारी के पास चली गई और आलमारी उसके ऊपर गिर पड़ी. इससे बच्ची के सिर में गंभीर चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. छात्रा की मौत की खबर से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और विद्यालय पंहुच गए.

Ambedkar Nagar: Payal, a 2nd standard student died after an almirah fell on her at her school in Ibrahimpur. RK Mishr, District Magistrate says, "FIR is being registered, I will write to the concerned authority to provide financial assistance to the victim's family". (21.01.20) pic.twitter.com/9cvrNXlGFw

— ANI UP (@ANINewsUP) January 21, 2020