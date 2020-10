India America Relationship: 2+2 वार्ता के लिये मार्क एस्पर और पोम्पियो भारत पहुंचे

नई दिल्ली: अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ (Mike Pompeo) और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर (Mark T Esper) भारत पहुंच चुके हैं. उनको साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर देकर भव्य स्वागत किया गया. भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू मंत्री स्तरीय बैठक (India USA 2+2 dialogue) में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे हैं.

2+2 वार्ता में लेंगे हिस्सा

#WATCH Delhi: US Secretary of Defence Mark Esper being accorded Guard of Honour at South Block. He was received by Defence Minister Rajnath Singh

US Secretary of State Mike Pompeo & Defence Secretary Mark Esper are in India to participate in 3rd India-US 2+2 Ministerial Dialogue pic.twitter.com/JWLH0PDi5n

