मोहाली में हुआ ग्रेनो के शाहबेरी जैसा हादसा, ढही तीन मंजिला इमारत में सात दबे

मोहालीः पंजाब के मोहली में शनिवार को तीन मंजिला इमारत भरभरा कर ढह गई. इस हादसे के बाद मलबे में चार मजदूर समेत करीब 7 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यह हादसा मोहाली के खरड़ लांडरा रोड पर हुआ. एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया है.

एसडीएम हिमांशु जैन ने बताया कि रेस्कयू के दौरान 2 लोगों को बचाया गया है. मलबे के नीचे करीब 7 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है. एनडीआरएफ की टीम और अन्य सहायक कर्मचारी राहत-बचाव कार्य में जुटे हुए हैं.

मौके पर पहुंचे आला अधिकारी

खरार के एसडीएम हिमांशु जैन ने बताया कि बचाव दल मलबे में दबे जेसीबी मशीन ऑपरेटर समेत दो लोगों के साथ फोन के जरिए संपर्क में है. एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है. जिले के प्रशासनिक आधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं, साथ ही एक मेडिकल ऐंबुलेंस को भी मौके पर बुलाया गया है.

घटना की जांच के निर्देश

अधिकारियों ने कहा कि हो सकता है कि जेसीबी से खुदाई के दौरान इस इमारत की नींव चपेट में आ गई हो, लेकिन इस घटना की सटीक वजह जांच के बाद ही पता चल पाएगी. मोहाली के उपायुक्त गिरीश दयलान ने कहा कि खरड़ के एसडीएम को इस घटना की जांच करने और तीन दिन के अंतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है. दयलान ने कहा, 'यह कैसे हुआ, क्या उनके पास ऐसा करने के लिए जरूरी अनुमति थी, यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा.

Punjab Chief Minister's Office: CM Capt Amarinder Singh has asked Additional District Magistrate,SAS Nagar to conduct thorough probe into the building collapse in Mohali.He also directed dist administration to take all possible steps to rescue those who might be trapped in debris

